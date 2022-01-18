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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 13.45 liradan başladı.

18.01.2022 - 09:18 | | UZMANPARA
Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda merkez bankalarının sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi ve koronavirüsün yeni varyantı Omicron’a dair gelişmeler fiyatlanmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla birlikte dolar endeksi 94.635 seviyesine kadar geri çekilmişti. Doların zayıflaması altın fiyatlarındaki yükselişe destek vermişti.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesi doların güçlenmesine neden oluyor. Dolar endeksi bugün primli bir seyir izleyerek 95.312 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL BUGÜN NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 13.52 liradan başladı. Genel olarak satıcılı seyrin hakim olduğu kur 13.23 lira seviyesine kadar geri çekildi ve 13.42 liradan kapandı.

Dolar/TL bugüne ise 13.45 liradan başladı. Kur şu dakikalarda 13.51 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.42 lira, en yüksek ise 13.53 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.34 lira ile primli seyrediyor.

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