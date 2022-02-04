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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 13.55 lira seviyesinde hareket ediyor.

04.02.2022 - 09:44 | | UZMANPARA
Dolar ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edildi. ECB beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyona yönelik açıklamaları dikkatle takip edildi.

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Lagarde, enflasyona ilişkin risklerin yukarı yönlü hareket ettiğini kaydederken, 2022 yılında olası bir faiz artışına gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gideceğini açıklaması doları küresel bazda güçlendirmişti. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta cuma günü 97.440’ı görerek 2020 yılı Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu hafta ise piyasalarda Fed’in mart ayında agresif bir faiz artışına gitmeyeceği fiyatlanıyor. Dolar endeksi son 5 işlem gününde düşüş kaydediyor. Dolar endeksi bugün 95.280 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL BUGÜN YATAY SEYİRDE

Dolar/TL geçtiğimiz güne 13.46 liradan başladı. Dolar/TL 13.74 lirayı gördükten sonra 13.55 lira seviyesinde dengelendi.

Bugün genel olarak primli bir seyir izleyen Dolar/TL öğleden sonra yatay seyre yöneldi. Kur şu dakikalarda 13.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.51 lira, en yüksek ise 13.60 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 15.51 lira ile yatay seyrediyor.

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