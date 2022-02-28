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Dolar ne kadar oldu?

Piyasalar yeni haftaya Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle başladı. Dolar/TL bu sabah yeniden 14'ü aştı.

28.02.2022 - 08:08 |
Dolar ne kadar oldu?

Avrupa Birliği (AB), Rus bankalarının uluslararası para transferi sistemi SWIFT'ten çıkarıldığını duyurdu. G7 ülkeleri, İngiltere ve Japonya'da benzer kararlar aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir" ifadelerini kullandı.

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Alınan son kararlar yaptırımların dozunun her geçen gün arttığını ortaya koyuyor. Artan gerilim gelişmekte olan ülke varlıklarına da ilk anda olumsuz yansıdı.

Geçen haftayı 13.83'ten kapatan dolar/TL bu sabah yeniden 14'ü aştı. Euro/TL ise 15.50 seviyesinde işlem görüyor.

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