Dolar ne kadar oldu?

Para piyasalarında gözler Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaşta olmaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’daki askeri birliklerini çekmeye başlamasıyla birlikte Kiev yakınlarında bulunan Bucha kentinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin basına sızması dünyada büyük yankı uyandırdı.

Rusya katliamı kabul etmezken, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, barış müzakerelerinin zorlaşacağını söyledi. Bu gelişmeler ise piyasalarda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

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Dolar endeksi geçtiğimiz gün 99.082’ye kadar yükseldi. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay seyrederek 98.985 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise primli bir seyir izleyerek 2.460 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci gününe 14.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 14.72 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.66, en yüksek ise 14.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.15 lira ile yükseliyor.