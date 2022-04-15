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Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 14.60’ın üzerinde başladı.

15.04.2022 - 09:56 |
Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD’de açıklanan ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. ABD’de tüketici fiyatları mart ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artarak 41 yılın zirvesine çıktı.

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DOLARDA SON DURUM

Dolar/TL haftanın son gününe 14.60’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda 14.62 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.58, en yüksek ise 14.62 seviyeleri görüldü.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise aynı dakikalarda 15.82 liradan alıcı buluyor.

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