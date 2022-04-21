Dolar ne kadar oldu?

Para piyasaları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantısında politika faizinin 50 baz puan artırılacağını fiyatlıyor. Birçok Fed yetkilisi 50 baz puanlık bir faiz artışına kesin gözüyle bakıyor.

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Geçtiğimiz gün 100.220 seviyesine kadar düşen dolar endeksi bugün de geri çekilerek 99.925’ten işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseliş kaydederek 2.873 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü gününe 14.67’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 14.68 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 14.65, en yüksek ise 14.68 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.06 lira ile yükseliyor.