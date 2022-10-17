Dolar ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler geçtiğimiz hafta perşembe günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi.

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Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti. Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

Yeni haftada dolar endeksi 112.908 ile gerileme gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.957 ile düşüş kaydediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 18.57’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli seyrederek 18.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.52, en yüksek ise 18.61 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.13 lira ile yükseliş gösteriyor.