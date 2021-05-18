Dolar önemli para birimleri karşısında ekside

MUFG analistleri yaptıkları değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hızlansa da gevşek para politikasını devam ettirmesinin kısa vadede ABD Doları'nı zayıflatmaya devam edebileceğini, ancak yıl içinde bu durumun değişeceğini savundu.

Gevşek para politikasının yüksek enflasyon ile bir araya gelmesinin enflasyondan arındırılmış getiriler üzerinde baskı yarattığını ve bunun ABD Doları için negatif olduğunu ifade eden MUFG, "Eğer Fed'in yüksek enflasyona ve güçlü ekonomik büyümeye varlık alımlarını azaltmaya başlayarak yanıt vermesi halinde dolar yükselebilir, ancak bu yılın ilerleyen bölümünün bir hikayesi olacak" değerlendirmesini yaptı.