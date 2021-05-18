Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar önemli para birimleri karşısında ekside
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar önemli para birimleri karşısında ekside
ABONE OL

Dolar önemli para birimleri karşısında ekside

ABD Doları, başta euro ve yen olmak üzere önemli para birimleri karşısında değer kaybetti. WSJ Dolar Endeksi hafif şekilde gerilerken, ABD Doları'nın euro karşısında değer kaybı yüzde 0,13 oldu.

18.05.2021 - 08:16 | | Foreks
Dolar önemli para birimleri karşısında ekside

MUFG analistleri yaptıkları değerlendirmede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon hızlansa da gevşek para politikasını devam ettirmesinin kısa vadede ABD Doları'nı zayıflatmaya devam edebileceğini, ancak yıl içinde bu durumun değişeceğini savundu.

Gevşek para politikasının yüksek enflasyon ile bir araya gelmesinin enflasyondan arındırılmış getiriler üzerinde baskı yarattığını ve bunun ABD Doları için negatif olduğunu ifade eden MUFG, "Eğer Fed'in yüksek enflasyona ve güçlü ekonomik büyümeye varlık alımlarını azaltmaya başlayarak yanıt vermesi halinde dolar yükselebilir, ancak bu yılın ilerleyen bölümünün bir hikayesi olacak" değerlendirmesini yaptı.

    GÜNCEL HABERLER

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü: Kokoreç pahalıya mal oldu

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü: Kokoreç pahalıya mal oldu

    Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor

    Yayladağı çileğinde hasat devam ediyor

    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

    Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

    Köy meydanında dehşet anları! Bıçaklayarak öldürdü

    Köy meydanında dehşet anları! Bıçaklayarak öldürdü

    Hindistan'da korkunç rekor! Bir günde 4 bin 329 ölüm

    Hindistan'da korkunç rekor! Bir günde 4 bin 329 ölüm

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü: Kokoreç pahalıya mal oldu

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü: Kokoreç pahalıya mal oldu

    Sıradaki Haber
    Hesaplara yatacak! 3 bin lira ile 5 bin lira...

    Hesaplara yatacak! 3 bin lira ile 5 bin lira...

    Sıradaki Haber
    'Elimizdeki veriler ile sınıflandıramadık'

    'Elimizdeki veriler ile sınıflandıramadık'

    Sıradaki Haber
    Köy meydanında dehşet anları! Bıçaklayarak öldürdü

    Köy meydanında dehşet anları! Bıçaklayarak öldürdü

    Sıradaki Haber