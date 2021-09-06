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Dolar sakin seyrediyor

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

06.09.2021 - 10:15 | | AA
Dolar sakin seyrediyor

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,3229 seviyesinden tamamladı.

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Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 8,2985 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,37 azalışla 9,8520'den, sterlin/TL de yüzde 0,38 değer kaybıyla 11,4860'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,19 seviyesine çıkarken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871'den işlem görüyor.

Analistler, son iki haftada dolar endeksindeki sert gerilemeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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