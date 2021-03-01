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01.03.2021 - 11:04 | | AA

Dolar/TL, 7 liranın üzerinde işlem görüyor

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 7,3060 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL, 7 liranın üzerinde işlem görüyor
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Geçen hafta en düşük 6,9574, en yüksek 7,4862 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 6,6 değer kazanarak cuma gününü 7,4339'dan tamamladı.

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Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalarak 7,3060'tan işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 8,8355'ten, sterlin/TL de yüzde 1,3 değer kaybıyla 10,2160'tan satılıyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2090 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, 90,6-90,9 dar bandında sakin bir seyir izliyor.

Analistler, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatarak, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

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