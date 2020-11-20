Dolar/TL ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilgi, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam etti. Dün, TCMB'nin faiz kararı sonrası 7,5160 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü yüzde 2,2 azalışla 7,5512'den tamamladı. Son iki haftalık süreçte Türk lirası, dolar karşısında yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,5940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro /TL yüzde 0,5 artışla 9,0170'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 10,0650'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,3 seviyelerinde, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

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