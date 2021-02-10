Dolar/TL ne kadar oldu?

Dün, en düşük 7,0662 en yüksek 7,1401 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,0703'ten tamamladı.

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 7,0830 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 8,5910'dan, sterlin/TL da yüze 0,2 değer kazancıyla 9,7890'dan satılıyor.

Üst üste yükselişini 4. işlem gününe taşıyan ve şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,2124 seviyesinde işlem gören euro/dolar paritesinde, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 1,2150 seviyesi takip edilecek. Dolar endeksi ise dünkü kapanışın hemen altında 90,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işgücü istatistikleri ile Almanya ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.