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09.09.2020 - 10:55 | | AA

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,4820'den işlem görüyor.

Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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 Dün en düşük 7,4523, en yüksek 7,4905 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,4849'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,4820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 8,8130'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 9,6860'tan satılıyor.

Üst üste 6. iş günü yükselen dolar endeksi, şu dakikalarda sınırlı düşüşle 93,5 seviyesine bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 6. iş günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1,1770 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

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