Dolar ve altını olanlar çarşamba gününe dikkat! Merakla bekleniyor: İşte yeni tahminler

Son dönemde rüzgarı arkasına alan altında her geçen gün rekor üstüne rekor kırılıyor. Yeni yıla oldukça hareketli başlayan altın fiyatlarındaki seyir merakla takip ediliyor. Cuma günü gram altın neredeyse 3200 lira olan kritik eşiğe dayandı. Yatırımcıların merak ettiği soru ise ‘yükseliş devam edecek mi?’ oldu.

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Bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda ise beklentiler şekillenmeye başladı. Yurt içinde dolar kurunda son fiyatlamalar 35.60-35.70’e dayandı. Peki kritik Fed faiz kararı altın ve doları nasıl etkiler?

CUMA GÜNÜ SERT HAREKETİN NEDENİ BELLİ OLDU!

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Cuma günü özellikle ons altındaki fiyatlamalarda Trump’ın açıklamaları etkili oldu. Trump’ın faizlerin çok yüksek olduğunu ve Fed’in faiz indirimlerini hızlandırması gerektiği vurgusu bir anda altın tarafında yükselişi beraberinde getirdi. Önceki süreçte ons altındaki baskılanmada Fed’in faiz artırımı süreci etkili olmuştu.

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‘ONS ALTINDA YÜKSELİŞ KAÇINILMAZ OLDU’

Şimdi bir faiz indirimi sürecine girildi. Ancak Fed bunun her toplantıda faiz indirimi olacağı anlamına gelmediğini belirtti. Bu açıklamalar, Trump’ın açıklamaları ile çelişince ons altındaki yükseliş kaçınılmaz oldu.

Bundan sonraki süreçte Trump’ın ticaret savaşları noktasında ticaret politikalarının düşük dolar, rekabetçi ortamı hızlandırmak ve bunu ABD’nin lehine kullanmak olduğu için Fed ile zaman zaman karşı karşıya gelecekler gibi gözüküyor.

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ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT: FAİZDE BEKLENTİLER NE?

Enflasyonda kalıcı düşüş olmadan Fed daha önceki yapmış olduğu hatalara düşmek istemiyordu. Trump’ın son açıklamalarının ardından gözler 29 Ocak’taki Fed toplantısına çevrildi.

Piyasa beklentileri 0.25’lik bir faiz indirimi şeklindeydi. Buradaki rakam 0.50 olur mu? Piyasanın aklı biraz daha karışmış gibi gözüküyor. Ons altındaki fiyatlama da bu kafa karışıklığının bir göstergesidir.

FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SERT HAREKET OLUR MU?

Gram altın hem dolardan etkilenir hem de ons fiyatlamasından etkilenir. Dolayısıyla dolarda bir yukarı hareketi görüyoruz. TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi gerçekleşmişti. Faiz indirimi sonrası gözler altına çevrilmişti. Yatırımcının faizdeki getirinin düşmesiyle altına yönelmesi normaldi. Ons altındaki fiyatlama da bunu destekleyince içeride gram altında daha da yukarı hareketleri beraberinde gördük.

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‘Sert hareket olur mu?’ sorusuna gelince Fed eğer 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirirse o zaman sert hareket olur. Eğer 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleşirse bu etki daha önce satın alındığı için yine bir yükseliş olur ancak bu yükseliş ralli görünümünde olmayacaktır.

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‘35.70 BENİM KRİTİK EŞİĞİM’

Dolar/TL’de 35.70 benim kritik eşiğim. Dolarda faizlerin düşmesiyle birlikte bir kıpırdanma var. Ben gerçek hareketin mart sonu, nisana doğru olacağını düşünüyorum. İçeride halihazırda politika faizimiz yüksek, getiriler de tatminkar. Yabancıların ‘Carry Trade’ ve TL pozisyonlarını düşünecek olursak dolarda hareket devam eder. 36’nın üzerini görebiliriz.

Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini de baz alarak ben yabancının tahvilden çıkarak dolara dönüş sürecinin mart sonu, nisanda olacağını düşünüyorum. Orada biraz daha hareketliliği görebiliriz.

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TCMB’NİN MART AYINDA FAİZ İNDİRİMİNE GİTMESİ DOLARI NASIL ETKİLER?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi ile birlikte kurdaki hareket yabancının TL pozisyonlarının daha cazip olması nedeniyle dövizde yükseliş görmüyoruz, daha stabil, pozisyonlar dövize doğru hareketlenmiş gibi gözükse de bu normal. Merkez Bankası’nın mart ayındaki toplantısında bir faiz indirimi daha gelecek olursa o zaman dolarda yukarı yönlü hareket görme ihtimalimiz kuvvetlenir.

DOLARDA YIL SONU TAHMİNLERİ NELER?

Dolarda yıl sonu tahminleri olarak 36.50-37 bandında gösteriliyor. Daha yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Özellikle dolar vadeli pozisyonlarına baktığımızda yıl sonu için dolar/TL tarafında 42.00-44.50 bandında bir kapanış görme ihtimalimiz var.”