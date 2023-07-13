Dolar ve euro bugün kaç lira?

Piyasalar ABD’den gelen ekonomik gelişmelerle birlikte yön bulmaya devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artmasıyla birlikte dolar endeksinde sert düşüş görülmüştü.

Hafta genelinde aşağı yönlü seyreden dolar endeksi geçtiğimiz gün ABD enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte düşüşüne devam etti.

ABD’DE ENFLASYON ÜST ÜSTE 12’NCİ AYDA DA DÜŞTÜ

ABD'de haziran ayında üst üste 12'nci ayda da düşüş gösteren enflasyon piyasa beklentilerinin de altında geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tüketici fiyatları haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Piyasa beklentisi bir önceki ay yüzde 4 olan enflasyonun yüzde 3,1'e gerileyeceği yönündeydi.

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Böylece tüketici fiyatları 2021 yılı Mart ayında görülen yüzde 2,6'dan sonra en düşük seviyesine indi.

ABD ENFLASYONU SONRASI PİYASALAR HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz gün 100.511 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün yatay hareket ederek 100.450’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.838 ile sakin seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.12’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.15 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.06, en yüksek 26.23 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.16 lira ile primli hareket ediyor.