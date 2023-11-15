Dolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrası belli oldu.

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Dün ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 3.7’den yüzde 3.2’ye geriledi.

Piyasalarda beklenti ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 3.3 seviyesine inmesi yönündeydi.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları artış göstermedi. Ekonomistler aylık bazda tüketici fiyatlarının yüzde 0.1 oranında artmasını bekliyordu.

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Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 4.0 oranında geldi. Piyasalarda beklenti aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 4.1 oranında gerçekleşmesi yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ VE ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD’de tüketici fiyatlarının yıllık bazda düşüş göstermesi, çekirdek tüketici fiyatlarının da aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşmesiyle birlikte piyasalarda olumlu hava hakim oldu. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi sert düşüş gösterdi.

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Dün dolar endeksi 105.700’lü seviyelerden 103.987’ye gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4. 656 seviyesinden yüzde 4.457 seviyesine indi. Bugün dolar endeksi 104.178 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.443 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 28.63’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 28.44, en yüksek ise 28.76 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 31.18 lira ile yatay hareket ediyor.