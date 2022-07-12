Dolar ve euro eşitliği

1 dolar, 1 euro olma yolunda ilerlerken dün paritenin gördüğü en düşük 1.0055 oldu. Bu seviyede euro’nun dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 1.3 oldu.

Bayram tatili nedeniyle Türkiye piyasası kapalı olsa da doların euro karşısındaki hareketi, uluslararası piyasalardaki işlemlerde TL fiyatına da yansıdı.

Dolar/TL kuru 17.38 iken, euro/TL kurunun 17.42 olduğu gözlendi. Doların dünya çapında değer kazanması, küresel resesyon endişesinin riskten kaçışı hızlandırmasıyla açıklanıyor.

Öte yandan altının ons fiyatı da 1730 dolara geriledi. Yatırımcıların doları, faiz getirisi nedeniyle külçe altından daha güvenli liman olarak gördükleri belirtiliyor.

İngiltere'de yaşanan siyasi çalkantının etkisiyle sterlinin de dolar karşısında değer kaybı hızlandı. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1 kayıp yaşadı.

Doların güçlenmesinde haftanın ilk işlem gününde risk iştahında görülen bozulma rol oynadı. Çin'de yeniden Kovid-19 vakalarının artması ve salgın önlemlerinin gündeme gelmesi risk algısını olumsuz etkilerken, Avrupa hisseleri ve ABD vadelileri de geriledi.

Dolarda güçlenme haftanın ilk işlem gününde manşetlerde ilk sıralara çıkarken, piyasa aktörleri ABD enflasyonuna odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi yenilemesini öngörüyor.