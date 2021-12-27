Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ekonomi modeline ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsinden vadeli mevduatta tutarak hem faiz geliri elde edebileceği hem de olası bir kur artışından korunabileceği yeni modeli duyurdu.

Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte Türk lirası bir gecede döviz kurları karşısında değer kazandı. Pazartesi günü 18.36 lirayı aşarak rekor kıran dolar kuru 13.50 lira seviyesine kadar geri çekildi. 20.74 lirayı aşan euro 15.22 liraya düştü.

Perşembe günü dolar kuru 10.15 liraya kadar geri çekilerek haftalık bazda en düşük seviyeye indi. Cuma günü 10.36 liraya düşen dolar kuru 10.64 lira seviyesinden kapandı.

İŞTE PİYASADA SON DURUM

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 10.90 lira seviyesinden başladı. Kur şu dakikalarda 11.32 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 10.73 lira, en yüksek ise 11.61 lira seviyeleri görüldü. Euro ise 12.81 lira ile primli seyrediyor.