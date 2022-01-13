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Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.24 lira seviyesinden başladı.

13.01.2022 - 09:26 | | UZMANPARA
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında piyasa beklentisine paralel olarak yıllık yüzde 7 oranında yükseldi. Aylık bazda ise TÜFE yüzde 0.5 oranında artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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ABD’de tüketici fiyatlarının halen yüksek seyretmesiyle birlikte enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı. Tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda yüzde 6.8 oranında artmıştı.

Dolar endeksi ise geçtiğimiz gün düşüş kaydetti. 6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği endeks 94.890’a kadar geriledi. Dolar endeksi bugün 94.735 seviyesinde hareket ediyor.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI

Geçtiğimiz gün Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazandı. Güne 13.76 liradan başlayan dolar/TL, 13.16 liraya kadar düştü. 15.64 liradan açılan euro/TL, 15.05 lira seviyesinin altına sarktı. Bu gelişmeyle birlikte Türk lirası döviz kurları karşısında yüzde 4’ün üzerinde prim yaptı.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ LİRA?

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 13.24 lira seviyesinden başladı. Kur şu dakikalarda 13.54 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.19 lira, en yüksek ise 13.67 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.53 liradan işlem görüyor.

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