Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaDolar ve euro ne kadar oldu?
HaberlerUzmanpara Haberleri Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.79 liranın üzerinde başladı.

23.02.2022 - 09:53 | | UZMANPARA
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından jeopolitik riskler tırmanışa geçmişti.

Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıması sonrası ABD ve Avrupa’dan yaptırımlar peş peşe gelmeye başladı. Rus bankaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen isimlere yönelik yaptırım kararı alındı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi geçtiğimiz gün 95.830 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 95.912’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş kaydederek 1.976 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.79 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 13.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.70 lira, en yüksek ise 13.82 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.65 lira ile primli seyrediyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!