Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor. Rusya’nın geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanımasının ardından jeopolitik riskler tırmanışa geçmişti.

Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıması sonrası ABD ve Avrupa’dan yaptırımlar peş peşe gelmeye başladı. Rus bankaları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığı ile bilinen isimlere yönelik yaptırım kararı alındı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi geçtiğimiz gün 95.830 seviyesine kadar geri çekildi. Dolar endeksi bugün yatay bir seyir izleyerek 95.912’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş kaydederek 1.976 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 13.79 liranın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 13.80 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.70 lira, en yüksek ise 13.82 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.65 lira ile primli seyrediyor.