Dolar ve euro ne kadar oldu?
Dolar/TL haftanın son işlem gününe 15.40’tan başladı. Euro/TL ise 16.10 lira seviyesinden işlem görüyor.
13.05.2022 - 09:05 | | UZMANPARA
Piyasalarda gözler çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları nisan ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında yükseleceği yönündeydi.
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Mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselerek 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Böylelikle ABD’de enflasyon nisan ayında rekordan dönmüş oldu.
DOLAR/TL YÜKSELİYOR
Dolar/TL haftanın son işlem gününe 15.40’tan başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 15.42’den işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.39, en yüksek ise 15.42 seviyeleri görüldü.
Güne 15.97 liradan başlayan euro ise şu dakikalarda 16.10 liradan işlem görüyor.