Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler salı günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarındaydı. Powell enflasyon düşene kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini, enflasyonun düştüğüne dair net bir sinyal görmemeleri halinde ise daha agresif hareket edebileceklerini söyledi.

Ayrıca Powell önümüzdeki iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımının Federal Açık Piyasa Komitesi tarafından desteklendiğini belirtti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yatay seyrederek yüzde 2.889’dan işlem görürken dolar endeksi hafif gerileyerek 103.782 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF PRİMLİ

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 15.93’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif primli bir seyir izleyerek 15.97 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 15.91, en yüksek ise 15.97 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 16.79 lira ile yükseliş kaydediyor.