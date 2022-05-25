Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD ekonomisinin resesyona girebileceğine yönelik endişeler piyasalarda fiyatlanıyor. Dolar endeksi geçtiğimiz gün 101.646’ya inerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar endeksi bugün yükselişe geçerek 102.206'dan işlem görüyor.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3’ün üzerinde düşüş kaydetti. Tahvil faizi bugün yatay bir seyir izleyerek yüzde 2.734’ten işlem görüyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 16.06’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş kaydederek 16.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.04, en yüksek ise 16.35 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.44 lira ile primli seyrediyor.