Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para piyasaları merkez bankalarının faiz artırmaya başlamasıyla birlikte ekonomilerin resesyona girebileceğini fiyatlıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında faiz artışına gitmesiyle birlikte diğer ülke merkez bankaları da Fed’i takip ederek sıkı para politikasına geçmişti.

Küresel çapta artan enflasyona karşın ülkelerin faiz artırmaya başlamasıyla ekonomilerin resesyona girebileceği ihtimali giderek artıyor. Birçok kurum ABD’de bir resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

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Son günlerde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar endeksi bugün yükseliş kaydederek 104.752’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi gerileyerek yüzde 3.241 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 17.33’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek 17.35 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.06, en yüksek ise 17.36 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.22 lira ile gerileme kaydediyor.