Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ticari kredilere sınırlama getirmesinin ardından Türk lirası döviz kurları karşısında değer kazanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde dolar/TL 16.07’ye gerilerken, euro/TL 17.01’e inmişti.

Pazartesi günü sert düşen döviz kurları salı günü toparlanma kaydetmişti. Dolar/TL 16.70’e kadar yükselirken, euro/TL 17.63 seviyesine çıkmıştı.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün düşüş kaydederek yüzde 3.140’tan işlem görürken, dolar endeksi primli seyrederek 104.663 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 16.68’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 16.67 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.56, en yüksek ise 16.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.50 ile düşüş kaydediyor.