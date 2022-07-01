Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler küresel ekonomik görünüme ilişkin gelişmelerde olmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer merkez bankalarının faiz artırmasıyla birlikte küresel ekonominin resesyona girebileceğine yönelik riskler tırmanışa geçti.

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Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jerome Powell ekonominin resesyona girebileceği ihtimalini kabul etmişti. Resesyon endişeleri para ve emtia piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

TAHVİL FAİZİNDE SERT DÜŞÜŞ

ABD 10 yıllık tahvil faizi bu hafta 5.65 oranında düşüş kaydediyor. Tahvil faizi şu dakikalarda yüzde 2.970’ten işlem görürken, dolar endeksi yükselerek 105.062 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 16.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 17.71 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.67, en yüksek ise 16.72 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.45 lira ile düşüş kaydediyor.