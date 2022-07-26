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Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde 17.84’ün üzerinde işlem görüyor.

26.07.2022 - 09:15 |
Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 17.78’in üzerinde başlamış ve primli bir seyir izleyerek 17.84 lira seviyesinde hareket etmişti.

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Haftanın ikinci gününde ise dolar 17.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL'de gün içerisinde en düşük 17.76, en yüksek 17.85 seviyeleri görüldü.

EURODA SON DURUM

Euro ise aynı dakikalarda 18.25 liradan alıcı buluyor.

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