Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta çarşamba günü faiz kararını açıkladı. Fed, 75 baz puanlık faiz artışına gitti ve ABD’de politika faizi %2.25-2.50 aralığına yükseltildi.

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Öte yandan ABD ekonomisi 2022 yılı ikinci çeyrekte de daralarak teknik olarak resesyona girdi. İlk çeyrekte yüzde 1,6 daralan GSYH, ikinci çeyrekte de yüzde 0,9 düştü.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 17.93 seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Kur şu dakikalarda ise 17.94 lira seviyesinde bulunuyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 17.88, en yüksek ise 17.95 seviyeleri görüldü.

EURODA SON DURUM

Euro ise aynı dakikalarda 18.36 liradan alıcı buluyor.