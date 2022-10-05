Dolar ve euro ne kadar oldu?

Pazartesi günü ABD’de imalat sanayi PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayından sonra faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentileri kuvvetlenmişti.

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Fed’in daha güvercin bir politika izleyeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte dolar endeksi sert düşüş göstermişti. Dolar endeksi dün 110.055’e kadar geriledi. Bugün endeks 111.650’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3.783 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.58’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.54, en yüksek ise 18.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.32 lira ile geriliyor.