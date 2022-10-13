Dolar ve euro ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler bugün saat 15.30’da açıklanacak olan eylül ayı ABD enflasyon rakamlarında olacak. ABD’de tüketici fiyatlarının eylül ayında yüzde 8.1 oranında artması bekleniyor. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yükselmişti.

ABD’de enflasyon artışının yıllık bazda yavaşlaması bekleniyor. Kritik enflasyon verisi sonrası piyasalarda sert hareketler görülebilir.

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Kritik gelişme öncesinde dolar endeksi 112.917 ile gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.886 ile yükseliş gösteriyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 18.55’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 18.59 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.50, en yüksek ise 18.59 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.11 lira ile yükseliş kaydediyor.