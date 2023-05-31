Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD’de borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

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Borç limiti müzakerelerine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması, ABD'nin temerrüde düşebileceğine yönelik risklerin sonlanması ile yurt dışı piyasalar hareketlendi.

DOLAR ENDEKSİ 2.5 AYIN ZİRVESİNE YAKIN

Geçtiğimiz gün 104.534’e kadar yükselen dolar endeksi 2.5 ayın zirvesini test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen endeks günü 104.057’den kapattı. Dolar endeksi bugün 104.507 seviyesinden işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.666 ile geriliyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 20.47’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 20.70 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 20.44, en yüksek ise 21 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 22.31 lira ile primli seyrediyor.