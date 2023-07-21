Dolar ve euro ne kadar oldu?

ABD’de açıklanan ekonomik gelişmeler piyasalarda fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor. Geçen haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından dolar endeksi sert düşüşe geçmişti.

Bu hafta salı günü dolar endeksi 99.589 seviyesine kadar inerek sert düşmüştü. Hafta içi dip seviyeyi test eden dolar endeksi yeniden 100’lü seviyelerin üzerine çıktı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz gün ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesinin ardından dolar endeksinde yükseliş devam etti. Endeks bugün 100.771’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.845 ile gerileme gösteriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Öte yandan dün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 17.5 seviyesine çıkardı.

DOLAR/TL BUGÜN YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.73’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükseliş göstererek 26.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.63, en yüksek ise 27.06 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.04 lira ile toparlanıyor.