Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte dolar endeksinde sert düşüşler görülmüştü.

99’lu seviyelere kadar gerileyen dolar endeksi geçen hafta perşembe günü ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte yükselişe geçmişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi bugün 101.246 seviyesinden işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.882 ile yatay seyrediyor.

PİYASALAR FED FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı yarın saat 21.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25’ten 5.50 seviyesine çıkarması bekleniyor.

Faiz kararıyla birlikte piyasalara verilecek mesajlar büyük önem taşıyor. Temmuz toplantısı Fed’in son faiz artırımı mı olacak, yoksa faiz artırımlarına devam mı edilecek? Piyasalar para politikasına ilişkin ileriye dönük sinyalleri arayacak. Kritik gelişme piyasalarda yönü tayin edecek.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.92’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 26.95 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.85, en yüksek ise 27.07 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.88 lira ile primli seyrediyor.