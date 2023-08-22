Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının yayınlanmasının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükseliş göstermişti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

Cuma günü 103.680 ile sert yükseliş gösteren dolar endeksi yeni haftanın ilk iki işlem gününde düşüş kaydediyor. Dolar endeksi bugün 103.041 ile aşağı yönlü seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.328 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ JACKSON HOLE’DE

Öte yandan perşembe günü başlayacak olan Jackson Hole Sempozyumu piyasaların odağında olacak. Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed yetkililerinin faiz politikasına ilişkin piyasalara mesaj vermesi bekleniyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.14’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.20 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.09, en yüksek ise 27.27 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.67 liradan işlem görüyor.