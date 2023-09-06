Dolar ve euro ne kadar oldu?

Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kesintisiyle ilgili kararlarının ardından artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırırken dolar ve ABD tahvil getirileri yükseldi.

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ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.250 ile sert yükseliş gösterirken, dün 104.907 seviyesine kadar yükselen dolar endeksi bugün hafif gerileyerek 104.658 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.76’nın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.81 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.69, en yüksek ise 26.84 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.79 lira ile primli seyrediyor.