Dolar ve euro ne kadar oldu?

Bu hafta dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir merakla takip edildi. Dolar endeksi dün 105.157 ile sert yükseldikten sonra bugün düşüş göstererek 104.858’den işlem görüyor.

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Perşembe günü yüzde 4.308 seviyesini gördükten sonra düşüşe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 4.226 seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Öte yandan piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası’nın (Fed), 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan faiz kararında olacak.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ ARTIŞI ÖNGÖRÜSÜ

Eski St. Louis Fed Başkanı James Bullard perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyon rakamlarının bir süre daha inatla yüksek kalma ihtimalinin daha fazla faiz artışı anlamına gelebileceğini söyledi.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 26.79’un üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.85 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.77, en yüksek ise 26.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.79 lira ile primli seyrediyor.