Dolar ve euro ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı piyasaların odağındaydı.

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Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı. ABD’de zayıf gelen ekonomik veriler resesyona işaret etti.

Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler bölgede jeopolitik riskleri tırmandırdı. Küresel risklerin arttığı bu dönemde özellikle dünya borsalarında sert satışlar görüldü. Kripto paralarda kayıp hızlandı.

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Dün 102.160 seviyesine kadar gerileyen dolar endeksi bugün 102.953 ile toparlanırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.805 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 33.35’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 33.60 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 33.24, en yüksek ise 33.60 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 36.75 lira ile primli seyrediyor.