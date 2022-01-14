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Dolar ve euroda son durum ne?

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 13.59 liradan başladı.

14.01.2022 - 09:47 | | UZMANPARA
Dolar ve euroda son durum ne?

Çarşamba günü para ve emtia piyasaları tarafından merakla beklenen ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 7 oranında arttı. Bu gelişmeyle birlikte ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesine ulaştı.

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ABD’de enflasyonun tırmanışa geçmesiyle birlikte dolar endeksi çarşamba günü keskin bir düşüş kaydederek 94.890’a kadar geriledi. Dolar endeksi haftanın son işlem gününde düşüşünü sürdürerek 94.755 seviyesinden işlem görüyor. Doların son günlerde zayıflaması altın fiyatlarına destek veriyor.

DOLAR VE EURO BUGÜN KAÇ LİRA OLDU?

Dolar/TL bugüne 13.59 liradan başladı. Kur şu dakikalarda 13.56 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 13.48 lira, en yüksek ise 13.65 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 15.54 lira ile yatay bir seyir izliyor.

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