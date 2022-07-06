Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasalarda küresel ekonominin resesyona girebileceğine yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Özellikle ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde olası bir durgunluk emtia fiyatlarının sert düşmesinde etkili oluyor.

DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

6 gelişmiş ülke majör para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi geçtiğimiz gün 106.792’yi görerek 20 yılın zirvesine çıktı. Dolar endeksi bugün 106.520 seviyesinde hareket ediyor.

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Geçtiğimiz gün yüzde 3.82 oranında gerileyerek yüzde 2.780 seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi bugün yatay bir seyir izleyerek yüzde 2.835’ten işlem görüyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL güne 16.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 17.16 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 16.95, en yüksek ise 17.16 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 17.61 lira ile yükseliş kaydediyor.