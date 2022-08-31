Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz hafta Jackson Hole Sempozyumu’nda açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell faiz artışına ilişkin piyasalara önemli mesajlar vermişti. Powell daha yüksek faiz artışlarının yapılabileceğini söylerken, bu durum dolar endeksi ve tahvil faizini yükseltmişti.

ABD 10 yıllık tahvil faizi geçtiğimiz hafta yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bu hafta itibarıyla da tahvil faizi bu seviye üzerinde hareketini sürdürüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.103’ten işlem görüyor.

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Haftanın ilk işlem gününde 109.478 seviyesini aşarak 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi sonrasında düşüşe geçmişti. Dolar endeksi bugün hafif gerileme kaydederek 108.673 seviyesinde hareket ediyor.

DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 18.18’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin bir seyir izleyerek 18.19 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 18.14, en yüksek ise 18.22 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 18.25 lira ile primli seyrediyor.