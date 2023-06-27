Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yarın saat 16:30'da Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda yapacağı konuşmasında olacak. Fed Başkanı Powell’ın para politikasına ilişkin vereceği mesajlar piyasalarda fiyatlamaları etkileyebilir.

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Fed haziran ayında politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutarken, bu yıl için bir faiz indirimi olmayacağını belirtmişti. Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl için bir iki kez faiz artışı yapılabileceğinin uygun olduğunu söylemişti.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Geçtiğimiz gün 102.612’ye kadar gerileyen dolar endeksi bugün düşüşünü sürdürerek 102.547’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.735 ile primli seyrediyor.

DOLAR/TL GERİLİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 25.90’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda düşüş göstererek 25.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.51, en yüksek ise 26.20 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.11 lira ile geriliyor.

BUGÜN PİYASALAR YARIM GÜN AÇIK KALACAK

Kurban Bayramı tatili sebebiyle bugün yurt içinde piyasalar yarım gün açık kalacak. Bu sebeple öğleden sonra piyasalarda sert hareketler görülmesi beklenmiyor.