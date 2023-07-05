Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed cephesinden gelen açıklamalarda olmaya devam ediyor. Bugün saat 21.00’de ABD Merkez Bankası (Fed), 13-14 Haziran tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak.

Fed son toplantısında politika faizini yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit tutmuştu. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell bu yıl iki faiz artırımının mümkün olabileceğini söylemişti.

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Fed toplantı tutanaklarında verilecek mesajlar piyasalarda yönü belirleyebilir. Piyasalar Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında para politikasına yönelik hangi mesajları vereceğine odaklanacak.

DÜN ABD PİYASALARI KAPALIYDI

Öte yandan ABD’de piyasalar geçtiğimiz gün Bağımsızlık Günü sebebiyle kapalı kaldı. Piyasaların tatil olması nedeniyle işlem hacmi düşük oranda gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL FAİZİNDE SON DURUM NE?

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi bugün yatay bir seyirle 103.114'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.845 ile geriliyor.

DOLAR/TL PRİMLİ SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 25.97’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda primli seyrederek 26.09 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 25.91, en yüksek ise 26.19 lira seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.46 lira ile yükseliş gösteriyor.