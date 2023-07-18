Dolar ve euroda son durum ne?

Geçtiğimiz haftalarda ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında artması ve haziran ayı enflasyon rakamlarının 12’nci ayda da üst üste düşüş göstermesinin etkisi ile birlikte dolar endeksi düşüşe geçti.

ABD VERİLERİ PİYASADAKİ GİDİŞATI BELİRLİYOR

Özellikle enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayı toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

DOLAR ENDEKSİ 100’ÜN ALTINI GÖRDÜ

6 gelişmiş ülke para biriminin dolar karşısında hareketinin incelendiği dolar endeksi 7 Temmuz’da 103’lü seviyelerin üzerinde seyrederken, ABD tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte hızla düşüşe geçti. Dolar endeksi bu hafta 100 seviyesinin altına sarktı.

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Endeks bugün 99.683'ten işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.772 ile aşağı yönlü seyrediyor.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 26.32’nin üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.90 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.26, en yüksek ise 26.94 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.35 lira ile primli seyrediyor.