Dolar ve euroda son durum ne?

Piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta yapılan olacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. Bu hafta ABD’de perakende satış rakamları ve sanayi üretimi verisinin düşüş göstermesinin ardından Fed’in temmuz ayında son kez faiz artıracağı ve sonrasında beklemeye geçeceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

Geçen haftalarda ABD’de haziran ayı enflasyonunun düşüş göstermesinin ardından dolar endeksinde keskin düşüşler görülmüştü. Endeks bu hafta 99 seviyesine kadar geriledikten sonra 100’lü seviyelerde dengelenmişti.

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Dolar endeksi bugün 100.171’den işlem görürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.766 ile primli seyrediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8.50 seviyesinden yüzde 15’e çıkarmıştı.

Piyasalarda beklenti TCMB’nin faizi 500 puan artırarak yüzde 20 seviyesine çıkarması yönünde oluştu.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın dördüncü işlem gününe 26.78’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.93 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.75, en yüksek ise 27.08 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 30.26 lira ile primli seyrediyor.