Dolar ve euroda son durum ne?

Yurt dışı piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin fiyatlamalar dikkat çekiyor. Geçen hafta Jackson Hole Sempozyumu kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesajlar yakından takip edildi.

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Powell enflasyonun halen yüksek olduğunu ve faiz artışlarına devam edebileceklerini söyledi. Powell’ın parasal sıkılaşmayı devam ettireceklerine yönelik mesajları piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi.

DOLAR ENDEKSİ SERT YÜKSELDİ

Powell’ın açıklamalarının ardından dolar endeksi cuma günü 104.014 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi bugün 104.161 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4.224 ile geriliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan geçen hafta yurt içi piyasalarda en önemli gelişme Merkez Bankası’nın faiz kararıydı. Merkez Bankası politika faizini 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 20 seviyelerine çıkması yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde agresif faiz artırımının gerçekleşmesiyle döviz kurlarında sert kayıplar görüldü. Perşembe günü dolar/TL 25.25 seviyelerine kadar geriledi.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 26.44’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 26.57 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.26, en yüksek ise 26.57 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.74 lira ile yükseliş kaydediyor.