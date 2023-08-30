Dolar ve euroda son durum ne?

Yatırımcılar piyasadaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Geçen hafta cuma günü Jackson Hole Sempozyumu kapsamında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası piyasalar hareketlenmişti.

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Powell, ABD’de enflasyonun halen yüzde 2 hedefinin çok üzerinde olduğunu ve daha fazla faiz artırımına gidebilecekleri sinyalini vermişti. Bu gelişmeyle birlikte geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi sert yükselmişti.

PİYASALARDA YÖN DEĞİŞTİ

Dün dolar endeksi 103.037 seviyesine kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.106 seviyesine indi. Bugün dolar endeksi yüzde 103.058 ile yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.143 ile primli hareket ediyor.

YURT İÇİNDE PİYASALAR KAPALI

Öte yandan bugün yurt içinde piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı kalacak. Bu yüzden döviz kurlarında sert hareketler beklenmiyor.

DOLAR/TL YATAY SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 26.54’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yatay seyrederek 26.55 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 26.43, en yüksek ise 26.63 seviyeleri görüldü. Euro ise 28.90 lira ile yükseliş kaydediyor.