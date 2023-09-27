Dolar ve euroda son durum ne?

Para ve emtia piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın bu yıl bir kez daha faiz artıracağına yönelik beklentiler fiyatlanmaya devam ediyor. Fed’in ilave sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksini yükseltiyor.

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Dolar endeksi bugün 106.321 seviyesine kadar yükselerek 30 Kasım 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.550’yi aştı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.24’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.30 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.18, en yüksek ise 27.64 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.90 lira ile primli hareket ediyor.