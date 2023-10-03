Dolar ve euroda son durum ne?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayı toplantısında faizi sabit bırakmasının ardından toplantı metninde bu yıl ilave bir faiz artışı daha yapılabileceğine yönelik mesajlar piyasaları hareketlendirdi.

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Fed’in bu yıl bir kez daha faiz artırabileceğine yönelik beklentiler dolar endeksi ve tahvil faizinin yükselmesine yol açıyor. Doların küresel çapta güçlenmesi ve ABD tahvillerine yönelimin artmasıyla birlikte altının ons fiyatı aşağı yönlü hareketini hızlandırıyor. Dolar endeksi bugün 107.200 seviyesini aşarak Kasım 2022’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.700’e dayandı.

DOLAR/TL YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününe 27.43’ün üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda yükselerek 27.50 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.38, en yüksek ise 27.58 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 28.87 lira ile primli hareket ediyor.