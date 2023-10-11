Dolar ve euroda son durum ne?

Cumartesi günü Hamas’ın İsrail’e saldırı başlatması ve İsrail’in buna karşılık vererek Gazze’yi bombalamasıyla birlikte Orta Doğu’da gerilim tırmanmıştı. Hafta genelinde ise savaşın bilançosu ağırlaşıyor. İsrail, Lübnan’ın ardından bir ülkeyle daha çatışmaya girdi.

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İsrail ordusu Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda mühimmat fırlatıldığını paylaştı. Çatışmaların diğer ülkelere de sıçramasıyla birlikte bölgede gerilim tırmanıyor.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu’daki sıcak çatışmalarda olurken, veri gündemi olarak ise Fed toplantı tutanakları önemle takip edilecek.

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ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00’de 19-20 Eylül tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed son toplantısında politika faizini sabit tutarken, ilave bir faiz artışı olabileceği mesajını vermişti. Piyasalar Fed toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlara odaklanacak.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Geçtiğimiz hafta sert yükselen dolar endeksi yeni haftada aşağı yönlü bir seyir izliyor. Haftanın ilk iki işlem gününde gerileyen dolar endeksi 105.661 seviyesini görmüştü. Endeks bugün 105.810 seviyesinde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.554 ile aşağı yönlü hareket ediyor.

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DOLAR/TL SAKİN SEYREDİYOR

Dolar/TL haftanın üçüncü işlem gününe 27.70’in üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda sakin seyrederek 27.73 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.66, en yüksek ise 27.87 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.43 lira ile yatay hareket ediyor.