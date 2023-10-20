Dolar ve euroda son durum ne?

Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş piyasalarda fiyatlamaları değiştirdi. Özellikle jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman olarak görülen varlıklara talep arttı.

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Emtialardan altın ve petrol prim yaparken, küresel borsalarda ise satış baskısı arttı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizindeki seyir ise dikkat çekiyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE YÖN DEĞİŞTİ

Son günlerde sert yükseliş gösteren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 5 seviyesini de aştı. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4.937 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksi 106.175 ile yatay hareket ediyor.

DOLAR/TL HAFİF YÜKSELİYOR

Dolar/TL haftanın son işlem gününe 28.00’ın üzerinde başladı. Kur şu dakikalarda hafif yükselerek 28.02 liradan işlem görüyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 27.80, en yüksek ise 28.15 seviyeleri görüldü. Euro ise aynı dakikalarda 29.71 lira ile geriliyor.